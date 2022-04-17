Українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Українська пара Даяна Ястремська/Людмила Кіченок поступилися в двох сетах американкам Ейжа Мухаммад/Джессіка Пегула в фіналі кваліфікації Світової групи Кубка Біллі Джин Кінг.

Українки виконали всього один ейс при шести подвійних помилках і реалізували 2 брейк-пойнти з 6.

Кубок Біллі Джин Кінг. Кваліфікація. Фінал

16 квітня, США, хард (зал)

Ейжа Мухаммад/Джессіка Пегула - Даяна Ястремська/Людмила Кіченок 7:6 (5), 6:3.

Українки поступилися американкам - 3:2.

Збірна України змогла відігратися з 0:2 після першого ігрового дня - Ястремська здолала Пегулу, а Завацька сенсаційно виграла в Роджерс.

Українські тенісистки зіграють 11-12 листопада в плей-оф за право знову зіграти в кваліфікації у 2023 році.

Нагадаємо, Еліна Світоліна та Марта Костюк не змогли зіграти за національну збірну через травми.