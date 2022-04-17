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Завацька: Можемо пишатися нашою грою, командою та результатом

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Українка - про гру збірної проти США
Завацька: Можемо пишатися нашою грою, командою та результатом
#Катаріна Завацька

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Катаріна Заватська розповіла про свою перемогу над Шелбі Роджерс у рамках матчу Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти команди США.

Незважаючи на успіх Завацької, надалі Україна програла вирішальний парний матч.

"У мене не було жодного плану на гру з Шелбі Роджерс, яка замінила у заявці Елісон Риск. Я не готувалася до такого матчу, ми обговорили наш план за п'ять хвилин до його початку. Я сказала, що так навіть краще. Я просто сфокусуюсь на своїй грі, подивлюся, що я можу показати, що мені підкажуть Оля [Савчук] та дівчата по ходу гри.

Якби Даяна не виграла, мені було б дуже тяжко грати, але її перемога дала мені велику мотивацію. Сьогодні я була справді заряджена на корті, я просто горіла, то мені хотілося принести перемогу нашій команді. Я розуміла, наскільки це важливий поєдинок у цій зустрічі. Напевно, це одна з перших моїх перемог, коли у мене була така відповідальність. Я знала, що якщо програю, на цьому кінець. Якби мені вдалося виграти, у нас був би шанс зіграти пару та перемогти. Так, це справді був фантастичний матч.

Я віддала всі сили і фізично, і ментально, і емоційно. При цьому я почувала себе більш розслабленою, ніж учора. Я уявляла у своїй голові, як гратиму більш спокійно і рішуче. Тож у підсумку я добре зіграла. Глядачі були чудові. Дівчата мене також підтримували, Оля підбадьорювала мене на кожному розіграші, щоб я грала все сміливіше. Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося зробити.

Люда та Даяна потім також зіграли дуже добре. Думаю, що всі ми можемо пишатися собою, нашою командою, нашим результатом. Сподіваюся, що ми матимемо wild card від організаторів. Я не хочу звучати зарозуміло, але, мені здається, що ми на це заслужили", - сказала Завацька.

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