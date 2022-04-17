Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 19:46 45623
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Сьогодні 00:03 58
Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг
Вчора 21:54 212
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Вчора 18:09 175
Петраков запланував чотири спаринги перед відбором ЧС-2022
15.04.2022 23:25 1074
Петраков оголосив склад збірної України на підготовчий збір
15.04.2022 18:25 1449
Україна залишиться 12 у таблиці коефіцієнтів УЄФА в цьому сезоні
15.04.2022 12:31 812
Вест Гем з Ярмоленком розгромив Ліон, Айнтрахт вибив Барселону. Результати 1/4 фіналу Ліги Європи
15.04.2022 00:35 1485
Збірна України замінить росію на чемпіонаті світу
14.04.2022 19:45 1795
Визначився розклад збірної України у Лізі націй
14.04.2022 17:42 1198
Прямі трансляції

Завацька зрівняла рахунок у матчі з США

Сьогодні 00:03 58 0
У протистоянні США - Україна рахунок став 2:2
Завацька зрівняла рахунок у матчі з США
Фото Getty Images
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Другий номер збірної України Катаріна Завацька (№201 WTA) зрівняла рахунок у зустрічі Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США.

У поєдинку проти третього номера американок Шелбі Роджерс (№46 WTA), яка замінила Елісон Ріск, українка здобула впевнену перемогу у двох партіях.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Завацька зробила 2 ейси, допустила шість подвійних помилок та використав 5 із 10 брейк-пойнтів.

Доля протистояння США - Україна вирішиться у парній зустрічі.

Кубок Біллі Джин Кінг 
Кваліфікація
США - Україна 
Хард (зал)
16 квітня

Катаріна Завацька (Україна) - Шелбі Роджерс (США) 6:3, 6:4

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 45623
Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі Бубка завітав на базу олімпійців у Конча-Заспі 612
Брентфорд зробив Дніпру-1 пропозицію щодо трансфера Ярмолюка Брентфорд зробив Дніпру-1 пропозицію щодо трансфера Ярмолюка 606
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки" 1388
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО 1895
Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії Манчестер Сіті - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Кубок Англії 5927
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2909 2
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 12690 25
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 6739 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7512 5
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 38406
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16869