Завацька зрівняла рахунок у матчі з США

Джерело - Чемпіон.
Другий номер збірної України Катаріна Завацька (№201 WTA) зрівняла рахунок у зустрічі Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США.
У поєдинку проти третього номера американок Шелбі Роджерс (№46 WTA), яка замінила Елісон Ріск, українка здобула впевнену перемогу у двох партіях.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Завацька зробила 2 ейси, допустила шість подвійних помилок та використав 5 із 10 брейк-пойнтів.
Доля протистояння США - Україна вирішиться у парній зустрічі.
Кубок Біллі Джин Кінг
Кваліфікація
США - Україна
Хард (зал)
16 квітня
Катаріна Завацька (Україна) - Шелбі Роджерс (США) 6:3, 6:4