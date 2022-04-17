Завацька зрівняла рахунок у матчі з США

У протистоянні США - Україна рахунок став 2:2

Джерело - Чемпіон.

Другий номер збірної України Катаріна Завацька (№201 WTA) зрівняла рахунок у зустрічі Кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США.

У поєдинку проти третього номера американок Шелбі Роджерс (№46 WTA), яка замінила Елісон Ріск, українка здобула впевнену перемогу у двох партіях.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин. Завацька зробила 2 ейси, допустила шість подвійних помилок та використав 5 із 10 брейк-пойнтів.

Доля протистояння США - Україна вирішиться у парній зустрічі.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кваліфікація

США - Україна

Хард (зал)

16 квітня

Катаріна Завацька (Україна) - Шелбі Роджерс (США) 6:3, 6:4