Джерело - Чемпіон.
Перший номер жіночої збірної України з тенісу Даяна Ястремська (№93 WTA) здобула дебютну перемогу для нашої команди у зустрічі зі збірною США у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.
У третьому поєдинку протистояння українка здолала лідерку американок Джесіку Пегулу (№14 WTA). Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Ястремська виконала три ейси, допустилася 6 подвійних помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнти.
Раніше українки програли обидва матчі. Наступними на корт вийдуть Катаріна Завацька та Шелбі Роджерс.
Кубок Біллі Джин Кінг
Кваліфікація
США - Україна
Хард (зал)
16 квітня
Даяна Ястремська (Україна) - Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:4