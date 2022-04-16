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Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг

Вчора 21:54 212 0
У протистояння українки поступаються з рахунком 1:2
Ястремська обіграла Пегулу на Кубку Біллі Джин Кінг
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Перший номер жіночої збірної України з тенісу Даяна Ястремська (№93 WTA) здобула дебютну перемогу для нашої команди у зустрічі зі збірною США у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

 У третьому поєдинку протистояння українка здолала лідерку американок Джесіку Пегулу (№14 WTA). Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Ястремська виконала три ейси, допустилася 6 подвійних помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнти.

Раніше українки програли обидва матчі. Наступними на корт вийдуть Катаріна Завацька та Шелбі Роджерс.

Кубок Біллі Джин Кінг 
Кваліфікація
США - Україна 
Хард (зал)
16 квітня

Даяна Ястремська (Україна) - Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:4

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