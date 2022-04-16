У протистояння українки поступаються з рахунком 1:2

Джерело - Чемпіон.

Перший номер жіночої збірної України з тенісу Даяна Ястремська (№93 WTA) здобула дебютну перемогу для нашої команди у зустрічі зі збірною США у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

У третьому поєдинку протистояння українка здолала лідерку американок Джесіку Пегулу (№14 WTA). Матч тривав 1 годину 29 хвилин. Ястремська виконала три ейси, допустилася 6 подвійних помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнти.

Раніше українки програли обидва матчі. Наступними на корт вийдуть Катаріна Завацька та Шелбі Роджерс.

Кубок Біллі Джин Кінг

Кваліфікація

США - Україна

Хард (зал)

16 квітня

Даяна Ястремська (Україна) - Джессіка Пегула (США) 6:3, 6:4