Збірна США вручила збірній України символічний банер

Напередодні матчу Кубка Біллі Джин Кінг в американському місті Ешвілл відбулася вечеря жіночих збірних США та України.

На знак підтримки американки подарували українській команді банер у вигляді об'єднаних національних прапорів США та України.

"Ми не уявляємо, через що ви зараз проходите, і не прикидатимемося, начебто зможемо собі це уявити.

Сподіваємося, що ви відчуваєте нашу підтримку. Ми завжди на зв'язку, якщо вам щось потрібне. Хочемо, щоб цей тиждень, коли ми виступаємо у Кубку Біллі Джин Кінг, пройшов чудово", - сказала капітан збірної США Кеті Рінальді.