Збірна США вручила збірній України символічний банер

Джерело - btu.org.ua.
Напередодні матчу Кубка Біллі Джин Кінг в американському місті Ешвілл відбулася вечеря жіночих збірних США та України.
На знак підтримки американки подарували українській команді банер у вигляді об'єднаних національних прапорів США та України.
"Ми не уявляємо, через що ви зараз проходите, і не прикидатимемося, начебто зможемо собі це уявити.
Сподіваємося, що ви відчуваєте нашу підтримку. Ми завжди на зв'язку, якщо вам щось потрібне. Хочемо, щоб цей тиждень, коли ми виступаємо у Кубку Біллі Джин Кінг, пройшов чудово", - сказала капітан збірної США Кеті Рінальді.
Матчева зустріч США - Україна відбудеться в Ешвіллі 15-16 квітня. Переможниці поєдинку вийдуть до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, команда, що програла, повернеться до раунду плей-оф.
Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.
Нагадаємо, Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США.