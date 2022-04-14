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Збірна США вручила збірній України символічний банер

Сьогодні 16:13 192 0
Збірна США вручила збірній України символічний банер
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - btu.org.ua.

Напередодні матчу Кубка Біллі Джин Кінг в американському місті Ешвілл відбулася вечеря жіночих збірних США та України.

На знак підтримки американки подарували українській команді банер у вигляді об'єднаних національних прапорів США та України.

"Ми не уявляємо, через що ви зараз проходите, і не прикидатимемося, начебто зможемо собі це уявити.

Сподіваємося, що ви відчуваєте нашу підтримку. Ми завжди на зв'язку, якщо вам щось потрібне. Хочемо, щоб цей тиждень, коли ми виступаємо у Кубку Біллі Джин Кінг, пройшов чудово", - сказала капітан збірної США Кеті Рінальді.

Матчева зустріч США - Україна відбудеться в Ешвіллі 15-16 квітня. Переможниці поєдинку вийдуть до фінального раунду Кубка Біллі Джин Кінг, команда, що програла, повернеться до раунду плей-оф.

Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США.

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