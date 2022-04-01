Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США

Джерело - focus.ua.
Третя ракетка України Марта Костюк пропустить матч Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США через проблеми зі здоров'ям.
Про це заявила тенісистка.
"Причина, через яку я не гратиму Кубок Біллі Джин Кінг, - це те, що мені потрібно зробити операцію. Сподіваюся, що до турніру у Мадриді (старт 28 квітня) я буду готова, а ось турнір у Стамбулі (18 квітня) доведеться пропустити", - заявила Костюк.
Зазначимо, що Костюк замінить Даяна Ястремська. У нашій команді буде лише чотири учасниці на матч з американками.