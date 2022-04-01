Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США

Марті потрібно зробити операцію

Третя ракетка України Марта Костюк пропустить матч Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США через проблеми зі здоров'ям.

Про це заявила тенісистка.

"Причина, через яку я не гратиму Кубок Біллі Джин Кінг, - це те, що мені потрібно зробити операцію. Сподіваюся, що до турніру у Мадриді (старт 28 квітня) я буду готова, а ось турнір у Стамбулі (18 квітня) доведеться пропустити", - заявила Костюк.

Зазначимо, що Костюк замінить Даяна Ястремська. У нашій команді буде лише чотири учасниці на матч з американками.