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Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США

Сьогодні 08:24 249 0
Марті потрібно зробити операцію
Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США
#Марта Костюк

Джерело - focus.ua.

Третя ракетка України Марта Костюк пропустить матч Кубку Біллі Джин Кінг проти команди США через проблеми зі здоров'ям.

Про це заявила тенісистка. 

"Причина, через яку я не гратиму Кубок Біллі Джин Кінг, - це те, що мені потрібно зробити операцію. Сподіваюся, що до турніру у Мадриді (старт 28 квітня) я буду готова, а ось турнір у Стамбулі (18 квітня) доведеться пропустити", - заявила Костюк.

Зазначимо, що Костюк замінить Даяна Ястремська. У нашій команді буде лише чотири учасниці на матч з американками.

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