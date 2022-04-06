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Капітан збірної США підтримала українських тенісисток

Сьогодні 22:58 95 0
Кеті Ріналді прокоментувала матч проти України
Капітан збірної США підтримала українських тенісисток
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - btu.org.ua.

Капітан збірної США Кеті Ріналді підтримала українських тенісисток перед матчами Кубку Біллі Джин Кінг.

"Ми чекаємо, що вік-енд пройде із суперництвом на корті, але дружбою за його межами. Ми розуміємо, через що зараз проходить Україна і підходимо до зустрічі з упевненістю, що українки мають все, що їм необхідно. Ми хочемо, щоб вони знали – їх дуже підтримують і у них є все для підготовки до матчу. А у четвер наша команда організовує спільний обід перед грою.

Під час кожної бесіди, яку я проводила зі своїми тенісистками перед визначенням складу, всі хотіли щось зробити для України та підтримувати тенісисток. Ми змагаємось на корті, але за його межами ми заодно. Ці дівчата бачать один одного щотижня, і для команди було дуже важливо, що ми їх підтримуємо. Американська тенісна асоціація перераховує 10 відсотків продажу квитків до фонду допомоги Україні. Щоразу, коли хтось купує квиток, гроші йдуть у фонд допомоги Україні, і це дуже важливо", - розповіла Ріналді.

Перемога у протистоянні зі США принесе збірній України путівку до Фіналу, а поразка – поверне на стадію плей-оф.

Раніше США назвали склад на матч із Україною на Кубок Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, Костюк розповіла, чому не зіграє за збірну України в матчі проти США.

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