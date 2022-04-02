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Свьонтек стане першою ракеткою світу

Сьогодні 14:19 1451 0
Іга Свьонтек очолить рейтинг Жіночої тенісної асоціації
Свьонтек стане першою ракеткою світу
Фото - gettyimages
#Іга Свьонтек

Джерело - tribuna.com.

Польська тенісистка Іга Свьонтек очолить рейтинг WTA 4 квітня.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна втрималась у ТОП-20

Чинну першу ракетку світу Ешлі Барті приберуть з рейтингу, бо вона завершила кар’єру. На її місце підніметься Свьонтек, яка перемогла Вікторію Голубич у другому колі турніру в Маямі (6:2, 6:0) та гарантувала собі лідерство.

20-річна полька стане 28-ю тенісисткою в історії, яка очолить рейтинг WTA. Його ведуть з листопада 1975 року.

Українка Еліна Світоліна у рейтингу буде на 27-ій позиції.

Нагадаємо, перша ракетка світу оголосила про завершення кар'єри.

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