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Перша ракетка світу оголосила про завершення кар'єри

Сьогодні 11:40 329 0
Барті прийняла несподіване рішення
Перша ракетка світу оголосила про завершення кар'єри
#Ешлі Барті

Джерело - Чемпіон.

Австралійська тенісистка, перша ракетка світу, Ешлі Барті прийняла рішення завершити кар'єру.

Про це заявила спортсменка.

"У мене більше немає фізичного драйву, емоційного бажання та всього, що потрібно, щоб кинути собі виклик на найвищому рівні. Я виснажена.

Я чудово знаю скільки потрібно працювати, щоб добитися від себе максимуму. Фізично мені більше нічого дати. Я віддала цьому прекрасному спорту все, що я маю і дуже цим задоволена.

Я дуже вдячна тенісу за все, що він дав. Він втілив усі мої мрії.

Але я знаю, що настав час відійти, гнатися за іншими мріями", - сказала Барті.

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Допис, поширений Ash Barty (@ashbarty)

На рахунку Барті 15 титулів WTA. Вона тричі вигравала турніри серії Великого шлема. Тенісистка була першою ракеткою 119 тижнів (сьомий результат в історії) і закінчила в цій якості три сезони поспіль.

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