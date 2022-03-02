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Світоліна: Я боролася за свою країну

Сьогодні 19:52 91 0
Українка прокоментувала перемогу над Потаповою
Світоліна: Я боролася за свою країну
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, розгромивши росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї, боролася за свою країну.

Про це заявила тенісистка.

"Мені дуже сумно, але я рада, що граю у теніс. Я боролася за свою країну.

Для мене це особлива подія. Усі гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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