Світоліна: Я боролася за свою країну

Українська тенісистка Еліна Світоліна, розгромивши росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї, боролася за свою країну.

Про це заявила тенісистка.

"I'm in a very sad mood, but I'm happy that I'm playing tennis," says Elina Svitolina, who proudly wears the colors of 🇺🇦 during her 6-2, 6-1 victory over Anastasia Potapova at Monterrey.



"I was on a mission for my country." pic.twitter.com/KCfh8I2vJh