Світоліна: Я боролася за свою країну

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна, розгромивши росіянку Анастасію Потапову на турнірі у мексиканському Монтерреї, боролася за свою країну.
Про це заявила тенісистка.
"Мені дуже сумно, але я рада, що граю у теніс. Я боролася за свою країну.
Для мене це особлива подія. Усі гроші, які я тут зароблю, підуть українській армії", - сказала Світоліна.
"I'm in a very sad mood, but I'm happy that I'm playing tennis," says Elina Svitolina, who proudly wears the colors of 🇺🇦 during her 6-2, 6-1 victory over Anastasia Potapova at Monterrey.— Tennis Majors (@Tennis_Majors) March 2, 2022
"I was on a mission for my country." pic.twitter.com/KCfh8I2vJh
Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.