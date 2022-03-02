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Світоліна розібралася з росіянкою на турнірі у Мексиці

Сьогодні 08:45 389 0
Світоліна пробилась у друге коло турніру
Світоліна розібралася з росіянкою на турнірі у Мексиці
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (15) обіграла росіянку Анастасію Потапову (115) на турнірі у мексиканському Монтерреї.

Матч тривав 1 годину та 4 хвилини. Українка тричі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 7 брейк-пойнтів.

Перед початком турніру Світоліна заявила, що не гратиме проти суперниць із РФ чи Білорусі, якщо вони не отримають нейтрального статусу. І після рішення WTA – Потапова грала без прапора, як індивідуальний учасник.

Наступна суперниця Світоліної – Вікторія Томова з Болгарії.

WTA - Монтеррей (Мексика)

Перше коло (1/16 фіналу)

02 березня

Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Потапова 6:2, 6:1

Нагадаємо, Світоліна всі призові направить українській армії.

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