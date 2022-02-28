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Світоліна всі призові направить українській армії

Сьогодні 08:27 268 1
Еліна Світоліна підтримує Україну
Світоліна всі призові направить українській армії
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна пообіцяла перерахувати всі зароблені призові на турнірах на потреби української армії.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Мій народ, кожен день я боюсь за тебе. Я спустошена, очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі й сильні, щоб боронити Тебе. Вони герої.

Я зобов'язуюсь перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію та гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну", - написала Світоліна.

Раніше російський тенісист виступив проти війни з Україною.

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