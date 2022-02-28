Світоліна всі призові направить українській армії

Перша ракетка України Еліна Світоліна пообіцяла перерахувати всі зароблені призові на турнірах на потреби української армії.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Мій народ, кожен день я боюсь за тебе. Я спустошена, очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі й сильні, щоб боронити Тебе. Вони герої.

Я зобов'язуюсь перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію та гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити Тебе, нашу країну", - написала Світоліна.