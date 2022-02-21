Рішення першої ракетки світу Новака Джоковича про відмову вакцинуватися не вплине на історію турнірів Великого шолома.

Про це заявив іспанський тенісист Рафаель Надаль.

"Це рішення вплине на нього, але не історію турнірів Великого шолома. Кожен вільний приймати свої власні рішення та нести за них відповідальність", - заявив іспанець.

Актуально: Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200

"Сподіваюся, пандемія закінчиться, і все менше людей страждатимуть і вмиратимуть. Сподіваюся, життя повернеться у нормальне русло - не через Джоковича, а загалом через ситуацію у світі. Якщо він зможе зіграти на Великих шоломах без щеплення, я буду радий його бачити", - сказав Надаль.