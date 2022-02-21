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Надаль: Якщо Джокович зможе зіграти на Шоломах без щеплення, я буду радий його бачити

Сьогодні 15:34 161 0
Іспанець поділився думками щодо небажання серба вакцинуватися
Надаль: Якщо Джокович зможе зіграти на Шоломах без щеплення, я буду радий його бачити
#Grand Slam, #Новак Джокович, #Рафаель Надаль

Джерело - puntodebreak.com.

Рішення першої ракетки світу Новака Джоковича про відмову вакцинуватися не вплине на історію турнірів Великого шолома.

Про це заявив іспанський тенісист Рафаель Надаль.

"Це рішення вплине на нього, але не історію турнірів Великого шолома. Кожен вільний приймати свої власні рішення та нести за них відповідальність", - заявив іспанець.

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"Сподіваюся, пандемія закінчиться, і все менше людей страждатимуть і вмиратимуть. Сподіваюся, життя повернеться у нормальне русло - не через Джоковича, а загалом через ситуацію у світі. Якщо він зможе зіграти на Великих шоломах без щеплення, я буду радий його бачити", - сказав Надаль.

Нагадаємо, Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open.

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