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Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open

Сьогодні 16:24 480 0
Іспанець встановив нове історичне досягнення
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Фото: AFP
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Відбувся фінальний матч у рамках Відкритого чемпіонату Австралії Рафаель Надаль (№5 ATP) - Данило Медвєдєв (№ 2 ATP).

Надаль у п'яти сетах переграв Медвєдєва. Для Надаля це був шостий фінал Aus Open та друга перемога. Медведєв вдруге поспіль боровся за титул у Мельбурні та знову програв.

Король ґрунту виграв 21-й титул на турнірах Grand Slam, встановивши нове історичне досягнення. У Роджера Федерера та Новака Джоковича таких титулів за 20.

Відзначимо, що під час фіналу із трибуни на корт зістрибнув протестувальник.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Чоловіки
Фінал, 29 січня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медвєдєв (Росія) 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5

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