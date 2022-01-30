Джерело - Чемпіон.
Відбувся фінальний матч у рамках Відкритого чемпіонату Австралії Рафаель Надаль (№5 ATP) - Данило Медвєдєв (№ 2 ATP).
Надаль у п'яти сетах переграв Медвєдєва. Для Надаля це був шостий фінал Aus Open та друга перемога. Медведєв вдруге поспіль боровся за титул у Мельбурні та знову програв.
Король ґрунту виграв 21-й титул на турнірах Grand Slam, встановивши нове історичне досягнення. У Роджера Федерера та Новака Джоковича таких титулів за 20.
Відзначимо, що під час фіналу із трибуни на корт зістрибнув протестувальник.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Чоловіки
Фінал, 29 січня
Рафаель Надаль (Іспанія) - Данило Медвєдєв (Росія) 2:6, 6:7(5), 6:4, 6:4, 7:5