Цуренко: Мрію виграти US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко (111) мріє виграти Відкритий чемпіонат США.

Про це розповіла сам тенісистка.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

"Який турнір мрію виграти? Якщо конкретний, US Open. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить.

Чи можна повторити чвертьфінал US Open? Можна і ще краще виступити. Питання лише у лікті", – сказала Цуренко.