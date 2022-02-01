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Цуренко: Мрію виграти US Open

Сьогодні 15:13 147 0
Леся Цуренко назвала турнір, який хоче виграти
Цуренко: Мрію виграти US Open
#Леся Цуренко

Джерело - tribuna.com.

Українська тенісистка Леся Цуренко (111) мріє виграти Відкритий чемпіонат США.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Який турнір мрію виграти? Якщо конкретний, US Open. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить.

 Чи можна повторити чвертьфінал US Open? Можна і ще краще виступити. Питання лише у лікті", – сказала Цуренко.

2018 року Цуренко дійшла до чвертьфіналу US Open, де програла Наомі Осаці.

Нагадаємо, Барті знищила Цуренко на старті Australian Open.

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