Цуренко: Мрію виграти US Open

Джерело - tribuna.com.
Українська тенісистка Леся Цуренко (111) мріє виграти Відкритий чемпіонат США.
Про це розповіла сам тенісистка.
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"Який турнір мрію виграти? Якщо конкретний, US Open. Подобається він мені дуже за покриттям. Американський хард мені завжди заходить.
Чи можна повторити чвертьфінал US Open? Можна і ще краще виступити. Питання лише у лікті", – сказала Цуренко.
2018 року Цуренко дійшла до чвертьфіналу US Open, де програла Наомі Осаці.
Нагадаємо, Барті знищила Цуренко на старті Australian Open.