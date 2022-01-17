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Барті знищила Цуренко на старті Australian Open

Сьогодні 11:12 266 0
Українка поступилась на старті Australian Open
Барті знищила Цуренко на старті Australian Open
#Australian Open, #Барті, #Леся Цуренко, #Ешлі Барті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (119) поступилася на старті Відкритого чемпіонату Австралії.

У першому колі українка поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті (1) з Австралії.

Матч тривав 56 хвилин.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 0 з 2 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 17 січня

Ешлі Барті - Леся Цуренко 6:0, 6:1

Раніше, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.

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