Барті знищила Цуренко на старті Australian Open

Українка поступилась на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (119) поступилася на старті Відкритого чемпіонату Австралії.

У першому колі українка поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті (1) з Австралії.

Матч тривав 56 хвилин.

Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 0 з 2 брейк-пойнтів.

Australian Open 2022

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $59 990 000

Перше коло, 17 січня

Ешлі Барті - Леся Цуренко 6:0, 6:1

Раніше, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.