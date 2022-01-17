Барті знищила Цуренко на старті Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (119) поступилася на старті Відкритого чемпіонату Австралії.
У першому колі українка поступилася першій ракетці світу Ешлі Барті (1) з Австралії.
Матч тривав 56 хвилин.
Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 0 з 2 брейк-пойнтів.
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 17 січня
Ешлі Барті - Леся Цуренко 6:0, 6:1
Раніше, Світоліна з перемоги стартувала на Australian Open 2022.