Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та Барбора Крейчикова з Чехії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялась на 15-е місце. Ангеліна Калініна на один рядок оновила особистий рекорд – 48 місце, а Марта Костюк покращила своє становище одразу на 14 позицій – 52 місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 31 січня 2022 року)



