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Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

Сьогодні 10:11 186322
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Фото - gettyimages
#WTA, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та Барбора Крейчикова з Чехії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялась на 15-е місце. Ангеліна Калініна на один рядок оновила особистий рекорд – 48 місце, а Марта Костюк покращила своє становище одразу на 14 позицій – 52 місце.

Рейтинг WTA

(оновлено 31 січня 2022 року)

1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8331
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 5698
3 (4) Барбора Крейчикова (Чехія) 5533
4 (9) Іга Свьонтек (Польща) 4456
5 (5) Кароліна Плішкова (Чехія) 4452
6 (6) Паула Бадоса (Іспанія) 4229
7(11) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 4195
8 (8) Марія Саккарі (Греція) 4071
9 (7) Анетт Контавейт (Естонія) 3916
10 (20) Деніел Коллінз (США) 3071
15 (17) Еліна Світоліна (Україна) 2531
48 (49) Ангеліна Калініна (Україна) 1168
52 (66) Марта Костюк (Україна) 1030
111 (119) Леся Цуренко (Україна) 644
140 (149) Катерина Байндль (Козлова) (Україна) 490
141 (151) Дар'я Снігур (Україна) 480
150 (156) Даяна Ястремська (Україна) 442
196 (204) Катеріна Завацька (Україна) 345
276 (290) Катерина Бондаренко (Україна) 243
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