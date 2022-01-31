Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. У першій трійці також Арина Соболенко з Білорусі та Барбора Крейчикова з Чехії.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялась на 15-е місце. Ангеліна Калініна на один рядок оновила особистий рекорд – 48 місце, а Марта Костюк покращила своє становище одразу на 14 позицій – 52 місце.
Рейтинг WTA
(оновлено 31 січня 2022 року)
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8331
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|5698
|3 (4)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5533
|4 (9)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4456
|5 (5)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4452
|6 (6)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4229
|7(11)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|4195
|8 (8)
|Марія Саккарі (Греція)
|4071
|9 (7)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|3916
|10 (20)
|Деніел Коллінз (США)
|3071
|15 (17)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2531
|48 (49)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1168
|52 (66)
|Марта Костюк (Україна)
|1030
|111 (119)
|Леся Цуренко (Україна)
|644
|140 (149)
|Катерина Байндль (Козлова) (Україна)
|490
|141 (151)
|Дар'я Снігур (Україна)
|480
|150 (156)
|Даяна Ястремська (Україна)
|442
|196 (204)
|Катеріна Завацька (Україна)
|345
|276 (290)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|243