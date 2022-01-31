В Україні відбудеться один з турнірів WTA 125.

Про це заявила українська тенісистка Леся Цуренко.

"Я можу сказати, що один з турнірів WTA 125 на 99% відбудеться в Україні. Також є велика можливість, що відбудеться і турнір WTA 250", - заявила спортсменка.

"Поки що немає розуміння, в якому місті та на якому тижні це буде, але є домовленості з WTA. Ці турніри заплановані на другу половину цього року. Ми маємо підтримку з боку Еліни. Та й усі дівчата дуже раді підтримати проведення турніру WTA в Україні", - сказала Цуренко.