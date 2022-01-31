Головне
Лемпард - головний тренер Евертона
Сьогодні 16:17 561
Чемпіонат Європи-2022. Казахстан - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 20:57 1170
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:12 48755 1
Дубль Нереса приніс Шахтарю перемогу над Црвеною Звезда
Сьогодні 18:01 470
Збірна Польщі призначила нового головного тренера
Сьогодні 14:38 1264
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 14:29 25834 1
Мбаппе підписав контракт з Реалом - ЗМІ
Сьогодні 14:24 878
Стали відомі призові українців на Олімпіаді-2022
Сьогодні 13:27 4270
Циганков відмовився переходити у Монако
Сьогодні 12:27 1673 1
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 11:17 9603
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Цуренко: Один з турнірів WTA 125 на 99% відбудеться в Україні

Сьогодні 21:37 38 0
У другій половині 2022 року в Україні може відбутися турнір WTA
Цуренко: Один з турнірів WTA 125 на 99% відбудеться в Україні

Джерело - Трибуна.

В Україні відбудеться один з турнірів WTA 125.

Про це заявила українська тенісистка Леся Цуренко.

"Я можу сказати, що один з турнірів WTA 125 на 99% відбудеться в Україні. Також є велика можливість, що відбудеться і турнір WTA 250", - заявила спортсменка.

"Поки що немає розуміння, в якому місті та на якому тижні це буде, але є домовленості з WTA. Ці турніри заплановані на другу половину цього року. Ми маємо підтримку з боку Еліни. Та й усі дівчата дуже раді підтримати проведення турніру WTA в Україні", - сказала Цуренко.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 48755 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 22711
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна 9603
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 187326
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 19207 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 25834 1
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27360
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 4339
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 38347
Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open 867
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1674 2
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 35778