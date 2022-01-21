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Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022

Сьогодні 06:32 218 0
Костюк у трисетовому трилері програла Бадосі та покинула Australian Open 2022
Фото: .j48tennis.net

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк у видовищному поєдинку третього кола Australian Open 2022 поступилася шостій ракетці світу, іспанці Паулі Бадосі.

Іспанка впевнено виграла перший сет - 6:2. Другий сет розпочався з брейку іспанки, однак українка змогла повернути гейм, а за рахунку 6:5 взяла подачу суперниці та виграла другий сет - 7:5.

У третьому сеті ісспанка весь час була попереду, але українка двічі змогла зробити зворотній брейк. На третій не вистачило...Костюк відіграла 5 матчболів - 2 на своїй подачі, та три на чужій.

Гра тривала 2 години та 21 хвилину. Костюк зробила 2 ейси та 4 подвійні помилки. В активі 19-річної киянки - 5 реалізованих брейк-пойнтів із 15 проти 7/10 в іспанки.

Australian Open 2022, Мельбурн, хард
Призовий фонд - $59 990 000
Третє коло, 21 січня
Паула Бадоса (6, Іспанія) - Марта Костюк (66, Україна) 6:2, 5:7, 6:4

Таким чином на Australian Open 2022 не залишилося українських тенісистів. Еліна Світоліна в третьому колі розгромно програла Вікторії Азаренка.

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