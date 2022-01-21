Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (17) зазнала розгромної поразки від білоруски Вікторії Азаренка в третьому колі Australian Open 2022.
Українка примудрилася вигрти лише два гейми, а перше очко взяла аж у дев'ятому - 6:0, 6:2. Найяскравішим моментом у грі Світоліної став восьмий гейм другого сету, у якому українка відіграла 5 матчболів і тричі мала брейк-пойнт.
Матч тривав 1 годину 8 хвилин.
Світоліна жодного разу не подала на виліт і зробила три подвійні помилки. Українка не реалізувала жодного брейк-пойнту з чотирьох.
Level 🆙@vika7 · #AusOpen · #AO2022— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2022
🎥: @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/KL4PvcarYv
В 1/8 фіналу Азаренка зіграє з переможницею пари Крейчикова - Остапенко. Для білоруски це найкращий результат на турнірі з 2016 року. Азаренка двічі тріумфувала на кортах Мельбурн Парку (2012, 2013).
Марта Костюк у третьому колі зіграє проти іспанки Паули Бадоси.