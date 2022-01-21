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Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022

Сьогодні 03:29 167 0
Світоліна розгромно програла Азаренка в третьому колі Australian Open 2022
Фото: .j48tennis.net

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (17) зазнала розгромної поразки від білоруски Вікторії Азаренка в третьому колі Australian Open 2022.

Українка примудрилася вигрти лише два гейми, а перше очко взяла аж у дев'ятому - 6:0, 6:2. Найяскравішим моментом у грі Світоліної став восьмий гейм другого сету, у якому українка відіграла 5 матчболів і тричі мала брейк-пойнт.

Матч тривав 1 годину 8 хвилин.

Світоліна жодного разу не подала на виліт і зробила три подвійні помилки. Українка не реалізувала жодного брейк-пойнту з чотирьох.

Australian Open 2022, Мельбурн, хард
Призовий фонд - $59 990 000
Третє коло, 21 січня
Вікторія Азаренка (25, Білорусь) - Еліна Світоліна (17, Україна)

В 1/8 фіналу Азаренка зіграє з переможницею пари Крейчикова - Остапенко. Для білоруски це найкращий результат на турнірі з 2016 року. Азаренка двічі тріумфувала на кортах Мельбурн Парку (2012, 2013).

Марта Костюк у третьому колі зіграє проти іспанки Паули Бадоси.

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