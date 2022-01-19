Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open
Сьогодні 04:27 686
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна
Сьогодні 13:35 5173
Головний тренер збірної України подав у відставку
Сьогодні 11:11 1167
Зінченко зацікавив клуб Ла-Ліги
Сьогодні 10:30 2795
Костишин очолив казахський клуб
Сьогодні 10:11 413
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:49 10712 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 09:23 7065
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в третьому колі Australian Open
Сьогодні 08:19 597
Чемпіонат Європи-2022 з футзалу: розклад змагань
Сьогодні 07:05 4304
Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022
Сьогодні 06:29 899
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Сестри Кіченок зіграють у міксті на Australian Open

Сьогодні 15:25 98 0
Сестри Кіченок продовжать виступи на Australian Open
Сестри Кіченок зіграють у міксті на Australian Open
#Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок зіграють  у змішаному парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Людмила Кіченок виступить у дуеті з Олександром Голубєвим із Казахстану. У першому раунді їхніми суперниками стали Дар'я Юрак Шрайбер (Хорватія) / Рохан Бопанна (Індія).

Надія Кіченок зіграє разом із мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. Їхні суперники у стартовому матчі - чеський дует Катержина Синякова / Томаш Махач.

Раніше Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open.

Нагадаємо, Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open.

Коментарі ()