Сестри Кіченок зіграють у міксті на Australian Open

Сестри Кіченок продовжать виступи на Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок зіграють у змішаному парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії.

Людмила Кіченок виступить у дуеті з Олександром Голубєвим із Казахстану. У першому раунді їхніми суперниками стали Дар'я Юрак Шрайбер (Хорватія) / Рохан Бопанна (Індія).

Надія Кіченок зіграє разом із мексиканцем Сантьяго Гонсалесом. Їхні суперники у стартовому матчі - чеський дует Катержина Синякова / Томаш Махач.

Раніше Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open.

Нагадаємо, Костюк упевнено перемогла Соррібес-Тормо в другому колі Australian Open.