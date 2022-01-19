Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open

Джерело - Чемпіон.
29-річна українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті із 35-річною Санею Мірзою з Індії поступились у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
Україно-індійська пара поступилася словенському дуету Катя Юван / Тамара Зіданшек.
Матч тривав 1 годину та 38 хвилин.
Кіченок з Мірзою жодного разу не подали на виліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 2 з 8 брейк-пойнтів
Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 19 січня
Катя Юван / Тамара Зіданшек - Надія Кіченок / Саня Мірза 6:4, 7:6 (5)