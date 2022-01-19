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Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open

Сьогодні 08:46 165 0
Українка покинула парний турнір
Кіченок поступилась на старті парного турніру Australian Open
#Australian Open, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

29-річна українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті із 35-річною Санею Мірзою з Індії поступились у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Україно-індійська пара поступилася словенському дуету Катя Юван / Тамара Зіданшек.

Матч тривав 1 годину та 38 хвилин.

Кіченок з Мірзою жодного разу не подали на виліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 2 з 8 брейк-пойнтів

Australian Open 2022
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $59 990 000
Перше коло, 19 січня
Катя Юван / Тамара Зіданшек - Надія Кіченок / Саня Мірза 6:4, 7:6 (5)

Раніше, Костюк (66) пробилася в третє коло Australian Open.

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