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Світоліна: Я знайшла потрібну гру проти Тан

Сьогодні 08:11 292 0
Еліна Світоліна прокоментувала матч проти Армоні Тан
Світоліна: Я знайшла потрібну гру проти Тан
#Australian Open, #Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (17) змогла знайти потрібну гру у третьому сеті проти француженки Армоні Тан (107) у матчі другого кола Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Жахливо, коли спортсмен травмується під час змагань, сподіваюся, що Армоні скоро повернеться на корти, нехай видужує швидше. Я лідирувала у рахунку, але потім вона заграла дуже добре. Мені потрібен час, щоб знову повернутися в гру. На початку матчу я дуже добре грала, але потім Тан ускладнила завдання. У третьому сеті було важливо просто перезавантажитись, щоб голова була ясною. Я знайшла потрібну гру, а суперниця, на жаль, не змогла показати все, що здатна. Тяжко було бачити, як усе для неї скінчилося. Тож для мене це був важкий матч", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна зіграє проти експершої ракетки світу в третьому колі Australian Open 2022.

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