Світоліна: Я знайшла потрібну гру проти Тан

Українська тенісистка Еліна Світоліна (17) змогла знайти потрібну гру у третьому сеті проти француженки Армоні Тан (107) у матчі другого кола Australian Open.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Жахливо, коли спортсмен травмується під час змагань, сподіваюся, що Армоні скоро повернеться на корти, нехай видужує швидше. Я лідирувала у рахунку, але потім вона заграла дуже добре. Мені потрібен час, щоб знову повернутися в гру. На початку матчу я дуже добре грала, але потім Тан ускладнила завдання. У третьому сеті було важливо просто перезавантажитись, щоб голова була ясною. Я знайшла потрібну гру, а суперниця, на жаль, не змогла показати все, що здатна. Тяжко було бачити, як усе для неї скінчилося. Тож для мене це був важкий матч", - відзначила Світоліна.