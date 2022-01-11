Ястремська поступилася Мартінцовій в першому колі турніру в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася Терезі Мартінцовій з Чехії у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.
Поєдинок тривав 2 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.
Українка 16 разів подала навиліт, допустила 12 подвійних помилок та відіграла 5 з 9 брейк-пойнтів.
Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 11 січня
Тереза Мартінцова (Чехія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 3:6, 6:3
Раніше Світоліна програла Кіз.
Нагадаємо, Костюк здобула першу перемогу в сезоні.