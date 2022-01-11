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Ястремська поступилася Мартінцовій в першому колі турніру в Австралії

Сьогодні 12:23 203 0
Українка покинула турнір після виграної кваліфікації
Ястремська поступилася Мартінцовій в першому колі турніру в Австралії
#Даяна Ястремська, #Мартінцова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася Терезі Мартінцовій з Чехії у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Поєдинок тривав 2 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:3.

Українка 16 разів подала навиліт, допустила 12 подвійних помилок та відіграла 5 з 9 брейк-пойнтів.

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