Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася американці Медісон Кіз у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.
Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.
Світоліна тричі подала навиліт, 7 разів допустила подвіні помилки і не реалізувала жодного брейк-пойнта.
У той же час суперниця 14 разів подала навиліт, допустила лише одну подвійну помилку і використала 3/10 брейк-пойнта.
Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 10 січня
Медісон Кіз (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4
Раніше Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.
Нагадаємо, Костюк здобула першу перемогу в сезоні.