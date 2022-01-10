Поєдинок тривав 1 годину і 18 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася американці Медісон Кіз у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:4.

Світоліна тричі подала навиліт, 7 разів допустила подвіні помилки і не реалізувала жодного брейк-пойнта.

У той же час суперниця 14 разів подала навиліт, допустила лише одну подвійну помилку і використала 3/10 брейк-пойнта.

Adelaide International 2 - WTA250

Аделаїда, Австралія

Призовий фонд - $239,477

Хард

Перше коло, 10 січня

Медісон Кіз (США) - Еліна Світоліна (Україна) 6:2, 6:4

Раніше Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.

Нагадаємо, Костюк здобула першу перемогу в сезоні.