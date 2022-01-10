Костюк здобула першу перемогу в сезоні на турнірі в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над американкою Шелбі Роджерс у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.
Матч тривав 1 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Костюк 6 разів подала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 8 брейкпоінтів.
Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 10 січня
Марта Костюк (Україна) - Шелбі Роджерс (США) 6:3, 6:4
Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.