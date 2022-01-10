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Костюк здобула першу перемогу в сезоні на турнірі в Австралії

Сьогодні 10:19 128 0
Українка переграла Шелбі Роджерс з США
Костюк здобула першу перемогу в сезоні на турнірі в Австралії
#Марта Костюк, #Роджерс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк здобула перемогу над американкою Шелбі Роджерс у першому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Матч тривав 1 години 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Костюк 6 разів подала навиліт, здійснила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 8 брейкпоінтів.

Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 10 січня

Марта Костюк (Україна) - Шелбі Роджерс (США) 6:3, 6:4

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.

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