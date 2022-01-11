Влада Австралії продовжує розслідувати справу першої ракетки світу

Джерело - The Age.

Влада Австралії розслідує факт того, що Новак Джокович надав неправдиву інформацію, коли заповнював документи на в'їзд до країни.

Про це повідомляє The Age.

У декларації Джоковича значиться, що до в'їзду до Австралії (5 січня) він протягом 14 днів не подорожував до інших країн. Хоча насправді в цей період він з'їздив з Сербії до Іспанії.

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У документі прописано, що надання неправдивої інформації - серйозне порушення, яке може каратися ув'язненням терміном до 12 місяців.

При цьому Джокович сказав, що декларацію за нього заповнювала Tennis Australia.

Нагадаємо, Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід.