Джерело - The Age.
Влада Австралії розслідує факт того, що Новак Джокович надав неправдиву інформацію, коли заповнював документи на в'їзд до країни.
Про це повідомляє The Age.
У декларації Джоковича значиться, що до в'їзду до Австралії (5 січня) він протягом 14 днів не подорожував до інших країн. Хоча насправді в цей період він з'їздив з Сербії до Іспанії.
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У документі прописано, що надання неправдивої інформації - серйозне порушення, яке може каратися ув'язненням терміном до 12 місяців.
При цьому Джокович сказав, що декларацію за нього заповнювала Tennis Australia.
Нагадаємо, Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід.