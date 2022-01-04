Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (15) невдало розпочала 2022-й рік, програвши в першому колі Adelaide International 130-й ракетці світу, росіянці - Анастасії Гасановій.

Українка виграла перший сет - 7:5, але в наступних двох виявилась слабшою - 4:6, 3:6.

Гра тривала 2 години 34 хвилини. Світоліна зробила 5 ейсів та 3 подвійні помилки. Також в актві українки 5 виграних брейк-пойнтів із 9.

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.