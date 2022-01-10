Снігур здобула дебютну перемогу в кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Снігур переграла Вероніку Кепеде з Парагваю в першому раунді кваліфікації Australian Open.
Поєдинок тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:2.
Українка тричі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та реалізувала 7 з 14 брейкпоінтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 10 січня
Дар'я Снігур (Україна) - Вероніка Сепеде-Ройг (Парагвай) 6:3, 3:6, 6:2
У другому раунді суперницею Снігур стане Ребекка Масарова з Іспанії.
Раніше, Костюк здобула першу перемогу в сезоні на турнірі в Австралії.