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Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації Australian Open через відмову суперника

Сьогодні 11:25 224 0
Українець здобув першу перемогу на турнірі Grand Slam
Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації Australian Open через відмову суперника
#Australian Open, #Сачко

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Сачко здобув перемогу в рамках першого раунду кваліфікації Australian Open.

Сачко переграв бельгійця Зізу Бергса. Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин і завершився через відмову Бергса продовжувати матч.

Сачко тричі подав навілт, не допустив жодної подвіної помилки та реалізував 2/9 брейкпоінтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 10 січня

Віталій Сачко (Україна) - Зізу Бергс (Бельгія) 3:6, 7:6(5), 2:3 - відмова

У другому колі кваліфікації Сачко зіграє з переможцем матчу Нікола Мілович - Ніколас Кікер.

Раніше Марченко поступився Ватанукі в кваліфікації.

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