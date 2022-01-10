Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації Australian Open через відмову суперника

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Сачко здобув перемогу в рамках першого раунду кваліфікації Australian Open.
Сачко переграв бельгійця Зізу Бергса. Поєдинок тривав 2 години 25 хвилин і завершився через відмову Бергса продовжувати матч.
Сачко тричі подав навілт, не допустив жодної подвіної помилки та реалізував 2/9 брейкпоінтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 10 січня
Віталій Сачко (Україна) - Зізу Бергс (Бельгія) 3:6, 7:6(5), 2:3 - відмова
У другому колі кваліфікації Сачко зіграє з переможцем матчу Нікола Мілович - Ніколас Кікер.