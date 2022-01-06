Кіченок вийшла у півфінал парного турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок зіграє у півфіналі парного розряді турніру WTA 500 в Аделаїді.
Українка у парі з Санею Мірзою з Індії здобула перемогу над Шелбі Роджерс із США та британкою Хізер Вотсон.
Матч тривав 46 хвилин.
У півфіналі тенісистки зіграють із представницями Австралії Ешлі Барті та Сторм Сандерс.
Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Чвертьфінал, 06 січня
Надія Кіченок / Саня Мірза - Шелбі Роджерс / Хізер Вотсон 6:0, 1:6, 10-5
Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.