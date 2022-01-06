Кіченок вийшла у півфінал парного турніру в Аделаїді

Українка пробилась у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок зіграє у півфіналі парного розряді турніру WTA 500 в Аделаїді.

Українка у парі з Санею Мірзою з Індії здобула перемогу над Шелбі Роджерс із США та британкою Хізер Вотсон.

Матч тривав 46 хвилин.

У півфіналі тенісистки зіграють із представницями Австралії Ешлі Барті та Сторм Сандерс.

Adelaide International 1 - WTA500

Аделаїда, Австралія

Призовий фонд - $703,580

Хард

Чвертьфінал, 06 січня

Надія Кіченок / Саня Мірза - Шелбі Роджерс / Хізер Вотсон 6:0, 1:6, 10-5

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.