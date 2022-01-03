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Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки турніру в Аделаїді

Сьогодні 08:28 87 0
Катерина Бондаренко була у двох геймах від перемоги у фіналі кваліфікації.
Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки турніру в Аделаїді
#Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла пробитись в основну сітку турніру в Аделаїді.

У фіналі кваліфікації українка поступилась Лучії Бронцетті з Італії.

Матч тривав 2 години та 10 хвилин. Бондаренко 4 рази подала на виліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.

Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Хард
Призовий фонд - $703,580
Кваліфікація, Фінал
03 січня

Лучія Бронцетті - Катерина Бондаренко 1:6, 7:6 (3), 6:4

Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.

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