Бондаренко не змогла пробитися до основної сітки турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла пробитись в основну сітку турніру в Аделаїді.
У фіналі кваліфікації українка поступилась Лучії Бронцетті з Італії.
Матч тривав 2 години та 10 хвилин. Бондаренко 4 рази подала на виліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 6 з 10 брейк-пойнтів.
Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Хард
Призовий фонд - $703,580
Кваліфікація, Фінал
03 січня
Лучія Бронцетті - Катерина Бондаренко 1:6, 7:6 (3), 6:4
Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.