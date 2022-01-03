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Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні

Сьогодні 08:09 165 1
Українська тенісистка завершила виступ на турнірі Melbourne Summer Set 1
Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у першому колі кваліфікації турніру в Мельбурні Леслі Керкхов з Нідерландів.

Матч тривав 1 годину.

Ястремська реалізувала один брейк-пойнт із 5, а на своїй подачі програла 5 геймів. 

Для українки це третя поразка поспіль: наприкінці сезону-2021 Ястремська двічі поступилася Жасміну Паоліні.

Melbourne Summer Set 1 - WTA250
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд $239,477
Кваліфікація, Перше коло

Леслі Керкхов - Даяна Ястремська 6:2, 6:2

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