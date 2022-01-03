Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська програла у першому колі кваліфікації турніру в Мельбурні Леслі Керкхов з Нідерландів.
Матч тривав 1 годину.
Ястремська реалізувала один брейк-пойнт із 5, а на своїй подачі програла 5 геймів.
Для українки це третя поразка поспіль: наприкінці сезону-2021 Ястремська двічі поступилася Жасміну Паоліні.
Melbourne Summer Set 1 - WTA250
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд $239,477
Кваліфікація, Перше коло
Леслі Керкхов - Даяна Ястремська 6:2, 6:2