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Джоковича не випускають з аеропорту в Австралії та допитують

Сьогодні 18:53 594 2
Серб має проблеми з в'їздом до Австралії через помилку з оформленням візи
Джоковича не випускають з аеропорту в Австралії та допитують
#Australian Open, #Джокович

Джерело - b92.

Перша ракетка світу Новак Джокович не може покинути межі аеропорту Мельбурна.

Про це повідомляє видання b92 з посиланням на батька тенісиста.

Джоковича ізолювали в окремій кімнаті, яку охороняють двоє поліцейських.

Серб має проблеми з в'їздом до Австралії через помилку з оформленням візи.

Також тенісиста допитали щодо підстав для медвідведення від вакцинації. Джокович не може залишити аеропорт Мельбурна до з'ясування деталей надання відводу від вакцинації проти коронавірусу.

  АктуальноДжоковичу дозволили зіграти на Australian Open

Він прилетів до Австралії близько півночі і вже три години перебуває у транзитній зоні.

Раніше Прем'єр-міністр Австралії назвав умову участі Джоковича на Australian Open.

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