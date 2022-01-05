Джоковича не випускають з аеропорту в Австралії та допитують

Серб має проблеми з в'їздом до Австралії через помилку з оформленням візи

Джерело - b92.

Перша ракетка світу Новак Джокович не може покинути межі аеропорту Мельбурна.

Про це повідомляє видання b92 з посиланням на батька тенісиста.

Джоковича ізолювали в окремій кімнаті, яку охороняють двоє поліцейських.

Серб має проблеми з в'їздом до Австралії через помилку з оформленням візи.

Також тенісиста допитали щодо підстав для медвідведення від вакцинації. Джокович не може залишити аеропорт Мельбурна до з'ясування деталей надання відводу від вакцинації проти коронавірусу.

Актуально: Джоковичу дозволили зіграти на Australian Open

Він прилетів до Австралії близько півночі і вже три години перебуває у транзитній зоні.

Раніше Прем'єр-міністр Австралії назвав умову участі Джоковича на Australian Open.