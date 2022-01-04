Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді
Сьогодні 05:42 921 2
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:58 10405
Збірна України назвала склад на етап Кубка світу в Обергофі
Сьогодні 14:25 226
Дніпро-1 поверне Русина у Динамо
Сьогодні 12:28 404
Лідер Ворскли хоче грати у чемпіонаті Росії
Сьогодні 11:46 765
Клуб Бундесліги готує трансфер Кочергіна
Сьогодні 10:44 462
Кілман може отримати дебютний виклик у збірну Англії
Сьогодні 10:10 373
Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії
Сьогодні 08:25 332
Цуренко програла фінал кваліфікації турніру в Мельбурні
Сьогодні 08:10 404
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 06:16 7983
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні

Сьогодні 11:59 302 1
Ангеліна Калініна припинила боротьбу на турнірі
Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилась Кларі Таусон у першому колі турніру в Мельбурні.

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.

Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Melbourne Summer Set 2 - WTA250
Мельбурн, Австраія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Перше коло, 04 січня

Клара Таусон - Ангеліна Калініна 7:5, 6:3

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.

Коментарі ()