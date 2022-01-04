Калініна поступилась на старті турніру в Мельбурні

Ангеліна Калініна припинила боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилась Кларі Таусон у першому колі турніру в Мельбурні.

Матч тривав 1 годину та 37 хвилин.

Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 4 брейк-пойнтів.

Melbourne Summer Set 2 - WTA250

Мельбурн, Австраія

Призовий фонд - $239,477

Хард

Перше коло, 04 січня

Клара Таусон - Ангеліна Калініна 7:5, 6:3

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.