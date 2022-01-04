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Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді

Сьогодні 08:41 174 0
Українка пробилась у друге коло турніру
Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді
#Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок переможно стартувала у парному розряді змагань WTA 500 в Аделаїді.

У матчі першого кола українка та Саня Мірза з Індії обіграли других сіяних Габріелу Дабровські та Джуліану Олмос (Канада/Мексика).

Матч тривав 70 хвилин.

Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Перше коло парного розряду, 04 січня

Надія Кіченок / Саня Мірза - Габріела Дабровскі / Джуліана Олмос - 1:6, 6:3, 10-8

Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.

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