Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок переможно стартувала у парному розряді змагань WTA 500 в Аделаїді.
У матчі першого кола українка та Саня Мірза з Індії обіграли других сіяних Габріелу Дабровські та Джуліану Олмос (Канада/Мексика).
Матч тривав 70 хвилин.
Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Перше коло парного розряду, 04 січня
Надія Кіченок / Саня Мірза - Габріела Дабровскі / Джуліана Олмос - 1:6, 6:3, 10-8
Нагадаємо, Катерина Бондаренко в Аделаїді не змогла пробитися в основну сітку турніру. Також невдало розпочала сезон і Даяна Ястремська, яка програла в кваліфікації Мельбурна.