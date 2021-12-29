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Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну

Сьогодні 16:34 464 0
Український тенісист розповів про повернення Тимощука в Зеніт
Стаховський: Тимощуку закрита дорога в Україну
#Зеніт, #Анатолій Тимощук

Джерело - Sport Arena.

Для тренера Зеніта Анатолія Тимощука дорога в Україну закрита.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"У мене хороші стосунки з Тимощуком, ми часто спілкуємось. То було його рішення. Я б так не вчинив. Він тоді повернувся туди з Баварії. Там зашкалює рівень, на якому його цінують та люблять. Це пов'язано з його виступами за клуб, з його ставленням до команди, життя", - заявив тенісист.

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"Він ніде не бухав, завжди був професіоналом, він спілкувався з фанатами. Тому я розумію, чому він туди поїхав. Але в Україні сталося таке ставлення до нього, він розумів, на що йде. Він розумів, що це дорога в один бік".

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"Досі спілкуюся з ним, він усе розуміє та знає, що в Україну йому дорога закрита", - розповів Стаховський.

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