Джерело - fanday.net.
Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук вивіз у Росію ікон на 10 млн євро.
Про це розповіла ексдружина футболіста Надія Навроцька.
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"Контрабанда в особливо великому розмірі – близько 10 млн євро. Тимощук їх вивіз до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його помешкання. Це були наші ікони, але по суті не можна вивозити такі цінності з України", - розповіла ексдружина гравця.
З Донецька Тимощук теж вивіз через свої зв'язки наше майно, все, що міг, до Росії", - розповіла Навроцька.
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