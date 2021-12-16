Стаховський офіційно повідомив про завершення кар’єри в збірній України

Джерело - Чемпіон.

16 грудня відбулася пресконференція легендарного українського тенісиста Сергія Стаховського у PM Hall за підтримки Parimatch Ukraine. Абсолютний рекордсмен національної збірної України (79 матчів у Кубку Девіса) повідомив про завершення виступів за збірну.

Сергій Стаховський пояснив, як і чому він прийняв таке рішення:

“16 років в команді - це достатньо довгий період. Емоційно в останні тижні мені було важко, тому що, цілей, які ми ставили перед собою, так і не досягли. Мені не вдалося разом зі збірною вийти у Світову групу Кубка Девіса. Сподіваюсь, що це вийде у команди за лідерства Іллі Марченка. Моє рішення припинити грати за збірну не спирається на фізичний стан, воно було більш емоційним. Мені було приємно бути частиною такої команди. Можливо, мій відхід додасть партнерам по збірній щастя і вони зможуть подолати той бар‘єр, до якого ми підходили чотири рази”, - зазначив Стаховський.

Але 35-річний Стаховський відмітив, що повністю кар’єру поки не завершує. Однак не відкидає думки про те, що це може статися вже у січні наступного року після виступу Australian Open.

Крім того, Сергій планує зосередитись над власними проєктами, зокрема виробництві вина, тенісними майданчиками та майстер-класами для дітей, а також над мультиспортивним проєктом, який розвиватиме і забезпечуватиме спортсменів України в їх підготовці до Олімпійських Ігор.

У листопаді 2021 року останнім для Стаховського матчем за збірну став поєдинок проти норвежця Каспера Рууда у плей-оф Кубка Девіса - 6:4, 3:6, 6:7. Стаховський виступав за збірну України із 2006 року.