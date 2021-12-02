Про це заявив глава WTA Стів Саймон

Джерело - WTA.

WTA тимчасово відмовляється від проведення турнірів у Китаї та Гонконгу через справу Шуай Пен.

Про це повідомив глава WTA Стів Саймон.

"Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок та замітати під килим звинувачення у сексуальному насильстві, то основа WTA – рівність для жінок – значно постраждає. Я не можу припустити, щоб таке сталося з WTA та її гравцями", - зазначає функціонер.

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"У результаті з повною підтримкою Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення усіх турнірів у Китаї, включаючи Гонконг. З огляду на нинішню ситуацію я дуже побоююся ризиків, з якими наші гравці та працівники можуть зіткнутися, якщо ми проведемо турніри у Китаї у 2022".

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"Я дуже жалкую, що до цього дійшло. У тенісних спільнотах Китаю та Гонконгу багато чудових людей, з якими ми працювали багато років. Вони повинні пишатися своїми досягненнями, гостинністю та успіхами".

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