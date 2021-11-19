Про це заявив президент США Джо Байден

Джерело - Reuters.

Президент США Джо Байден відповів на питання про можливий дипломатичний бойкот Олімпіади-2022 у Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми це розглядаємо", - сказав Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

До дипломатичного бойкоту пекінської Олімпіади закликали багато американських політиків. Китай звинувачують у порушеннях прав людини - зокрема утиску уйгурів.

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У разі дипломатичного бойкоту глава держави та інші представники влади відмовляються від відвідування Ігор, проте спортсмени можуть брати участь у змаганнях.

Нагадаємо, організатори Олімпіади-2022 заявили про безпрецедентні штрафи.