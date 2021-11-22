Зникла китайська тенісистка Пен Шуай вийшла на зв'язок із МОК

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах поговорив зі зниклою китайською тенісисткою Пен Шуай.

Про це повідомляє пресслужба МОК.

Раніше спортсменка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок.

Розмова між Бахом і Пен Шуай відбулася з допомогою відеозв'язку. Тривало їхнє спілкування 30 хвилин. Окрім президента МОК, участь також брали очільниця Комісії спортсменів МОК Емма Терхо та китайський член МОК Лі Лінгвей.

На початку розмови Пен Шуай подякувала МОК за турботу про її добробут. За словами тенісистки, зараз вона перебуває у своєму будинку в Пекіні. Однак хотіла б, щоб поважали її приватне життя.

Як пояснила спортсменка, саме тому вона зараз віддає перевагу своїм друзям і сім'ї. Водночас запевнила, що продовжить займатися тенісом, адже дуже любить цей вид спорту.

"Для мене було полегшенням побачити, що з Пен Шуай – все добре, а це було нашою головною турботою. Вона мала дуже розслаблений вигляд. Я запропонувала їй нашу підтримку та наголосила, що вона може вийти з нами на контакт у будь-який зручний для неї час", – зазначила Емма Терхо.

Пен Шуай зникла з поля зору громадськості майже на три тижні. Сталося це після того, як спортсменка звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віцепрем'єра Китаю. Мовиться про 75-річного Чжана Гаолі.

Пен Шуай написала, що зазнала насильства з боку 75-річного ексчиновника у 2018 році, коли той уже не обіймав своєї посади.

Тоді Чжан Гаолі запросив тенісистку на вечерю зі своєю дружиною та змусив її до статевого акту. Китаянка згадує, що "плакала і відмовлялася від залицянь" з боку співвітчизника, але піддалася йому. Вони приховували свій роман, а доказів зґвалтування Пен Шуай не має.