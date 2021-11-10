Калініна поступилась Кудерметовій на турнірі в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (52) поступилась росіянці Вероніці Кудерметовій (32) у другому колі на турнірі WTA 250 у Лінці.
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Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Українка один раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.
WTA250 - Upper Austria Ladies Linz
Лінц, Австрія
Призовий фонд $235,238
Друге коло, 9 листопада
Вероніка Кудерметова - Ангеліна Калініна 4:6, 6:4, 6:2
Раніше, Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні.
Нагадаємо, Калініна виграла турнір ITF у Франції.