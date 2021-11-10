Калініна поступилась Кудерметовій на турнірі в Австрії

Калініна не змогла пройти у чвертьфінал турніру в Австрії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (52) поступилась росіянці Вероніці Кудерметовій (32) у другому колі на турнірі WTA 250 у Лінці.

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Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Українка один раз подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 5 з 13 брейк-пойнтів.

WTA250 - Upper Austria Ladies Linz

Лінц, Австрія

Призовий фонд $235,238

Друге коло, 9 листопада

Вероніка Кудерметова - Ангеліна Калініна 4:6, 6:4, 6:2

Раніше, Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні.

Нагадаємо, Калініна виграла турнір ITF у Франції.