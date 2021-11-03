Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні

Марта Костюк більше не зіграє у цьому році

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (50) знялася з турніру серії WTA 250 у Лінці, Австрія.

Про це повідомила пресслужба турніру.

Причини цього рішення 19-річної тенісистки невідомі

Таким чином, сезон 2021 року для Костюк завершений. Цього року Марта вийшла у три півфінали на турнірах WTA, а також оновила особистий рекорд у рейтингу.

У заявковому списку основної сітки турніру в Лінці залишаються Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Турнір стартує 6 листопада.

Раніше, Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії.