Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (50) знялася з турніру серії WTA 250 у Лінці, Австрія.
Про це повідомила пресслужба турніру.
Причини цього рішення 19-річної тенісистки невідомі
Таким чином, сезон 2021 року для Костюк завершений. Цього року Марта вийшла у три півфінали на турнірах WTA, а також оновила особистий рекорд у рейтингу.
У заявковому списку основної сітки турніру в Лінці залишаються Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Турнір стартує 6 листопада.
Раніше, Халеп знищила Костюк у півфіналі турніру в Румунії.