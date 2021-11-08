Ястремська завершила сезон

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (97 WTA) більше не буде виступати цього року.
На це натякнула сама спортсменка.
"Через злети і падіння цей сезон 2021 року був для мене емоційно важким…
Але я ніколи не здавалася і тримала голову піднятою.
Я дуже вдячна за те, що займаюся спортом, який дуже люблю, і я вже не можу дочекатися наступного сезону!
Дякую всім за підтримку, це так багато для мене значить!,"- написала Ястремська в Instagram.
Нагадаємо, Ястремська в останньому матчі поступилася Паоліні на турнірі в Лінці.
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