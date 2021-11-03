Лопатецька успішно стартувала на турнірі ITF в Естонії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар'я Лопатецька (481) вийшла до другого раунду турніру в Естонії.
18-річна українка перемогла естонку Майлеен Нууді (962).
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У другому колі (1/8 финалу) Лопатецька зустрінеться з переможницею матчу Александра Вечич (Німеччина, 594) - Маріам Болквадзе (Грузія, 183).
W25 Haabneeme - ITF
Хаабнееме, Естонія
Призовий фонд $25000
Хард
Перше коло, 03 листопада
Дар'я Лопатецька - Майлеен Нууді 6:0, 6:3
Раніше, Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії.