Матч тривав понад три години

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Лопатецька (№348 WTA) завершила свої виступи на турнірі ITF в Анталії (Туреччина).

В 1/8 фіналу наша спортсменка поступилася представниці Німеччини Джулії Кіммельман (№1137 WTA).

Матч тривав понад три години. За цей час Дар'я виконала п'ять ейсів, допустила десять подвійних помилок і реалізувала п'ять брейк-поінтів з 12.

Турнір ITF W15

Анталья, Туреччина

1/8 фіналу, 14 січня

Джулія Кіммельман (Німеччина) - Дарина Лопатецька (Україна) 6:3, 5:7, 7:5

Раніше повідомлялося, що Цуренко може зіграти на Australian Open.