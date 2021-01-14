Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Лопатецька (№348 WTA) завершила свої виступи на турнірі ITF в Анталії (Туреччина).
В 1/8 фіналу наша спортсменка поступилася представниці Німеччини Джулії Кіммельман (№1137 WTA).
Матч тривав понад три години. За цей час Дар'я виконала п'ять ейсів, допустила десять подвійних помилок і реалізувала п'ять брейк-поінтів з 12.
Турнір ITF W15
Анталья, Туреччина
1/8 фіналу, 14 січня
Джулія Кіммельман (Німеччина) - Дарина Лопатецька (Україна) 6:3, 5:7, 7:5
Раніше повідомлялося, що Цуренко може зіграти на Australian Open.