 Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії | Теніс | Champion.com.ua
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Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії

Сьогодні 21:24 834 0
Матч тривав понад три години
Лопатецька програла в 1/8 фіналу турніру ITF в Анталії
#Лопатецька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Лопатецька (№348 WTA) завершила свої виступи на турнірі ITF в Анталії (Туреччина).

В 1/8 фіналу наша спортсменка поступилася представниці Німеччини Джулії Кіммельман (№1137 WTA).

Матч тривав понад три години. За цей час Дар'я виконала п'ять ейсів, допустила десять подвійних помилок і реалізувала п'ять брейк-поінтів з 12. 

Турнір ITF W15
Анталья, Туреччина
1/8 фіналу, 14 січня

Джулія Кіммельман (Німеччина) - Дарина Лопатецька (Україна) 6:3, 5:7, 7:5

Раніше повідомлялося, що Цуренко може зіграти на Australian Open.

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