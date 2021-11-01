Вперше за 4,5 роки: Світоліна поза ТОП-10 рейтингу WTA

Різке падіння української тенісистки

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу WTA опустилася відразу на вісім позицій — з 6-го на 14-ий рядок.

Світоліна залишила ТОП-10 рейтингу WTA вперше із травня 2017 року. Еліна втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті.

Цього сезону 27-річна українка зіграла 55 матчів, у яких здобула 35 перемог. У її активі головний трофей змагань у Чикаго (США), бронзова медаль Олімпійських ігор у Токіо та вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США.

Вперше з 2016 року Еліна не змогла кваліфікуватись на Підсумковий турнір WTA.

Нагадаємо, Світоліна припинила співпрацю з Беттлсом.