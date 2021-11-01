 Вперше за 4,5 роки: Світоліна поза ТОП-10 рейтингу WTA | Теніс | Champion.com.ua
Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 20:21 1491
УПЛ. Ворскла зіграла внічию з Чорноморцем у 13 турі
Сьогодні 21:24 207
УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу
Сьогодні 21:11 199
Стаховський вирвав перемогу на старті турніру в Італії
Сьогодні 19:45 996
УПЛ. Дніпро-1 розгромив Минай у 13 турі
Сьогодні 18:49 606
Петраков довикликав у збірну України захисника Шахтаря
Сьогодні 18:40 652
Луческу: Депай є ударною силою Барселони
Сьогодні 18:10 316
Підтримаємо Динамо в Лісабоні!
Сьогодні 14:05 2343
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 14:02 16560
Ліга чемпіонів. Реал - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:52 2198
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У пляжному гандболі змінили правила щодо форми після скандалу
У пляжному гандболі змінили правила щодо форми після скандалу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:46 326
Черговий промах царя: Селезньов не влучив у ворота з трьох метрів
Черговий промах царя: Селезньов не влучив у ворота з трьох метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:20 861
В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу
В Аргентині підстрелили головного тренера команди під час матчу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:09 812 1
Гравця збірної Бразилії вигнали з команди через гомофобію
Гравця збірної Бразилії вигнали з команди через гомофобію Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:13 404
Фанати Греміо розгромили обладнання VAR після поразки від Палмейраса
Фанати Греміо розгромили обладнання VAR після поразки від Палмейраса Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:18 359
Винороб та лідери українських збірних: Стаховський, Маліновський та Марченко зустрілися у Бергамо
Винороб та лідери українських збірних: Стаховський, Маліновський та Марченко зустрілися у Бергамо Віктор Слюсаренко
Сьогодні 10:10 339
Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії
Юних українських призерів нагороджували на фоні банера з символікою Росії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 08:36 1328 1
Ібрагімович забив 400-й гол у кар'єрі у чемпіонатах
Ібрагімович забив 400-й гол у кар'єрі у чемпіонатах Віктор Слюсаренко
Вчора 22:52 713
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм
Відомий коментатор назвав Бутка латентним геєм Андрій Твердохліб
Вчора 21:00 940
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара
Ексзірка Баварії та Реала влаштував сутичку під час матчу чемпіонату Катара Андрій Твердохліб
Вчора 20:35 792
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського
Журналістка Шахтаря дотепно "відшила" Мілевського Андрій Твердохліб
Вчора 20:15 1692
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися
9-річний син Марлоса вказав Путіну куди йому треба забиратися Андрій Твердохліб
Вчора 16:04 2490
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР Андрій Твердохліб
Вчора 15:18 1603
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца
Хазрі зі своєї половини поля забив гол у ворота Меца Віктор Слюсаренко
Вчора 14:54 674
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні
Дівчина Вербича опублікувала відверті фото в еротичній білизні Андрій Твердохліб
Вчора 14:40 2087
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця
Згадати все. Як 70-кілограмовий українець знищив 110-кілограмового дагестанця Андрій Твердохліб
Вчора 12:18 8598 1
Голкіпер збірної України взяв участь у шоу Маска
Голкіпер збірної України взяв участь у шоу Маска Віктор Слюсаренко
Вчора 07:37 2443
Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос
Сидорчук у матчі з Маріуполем зробив перший дубль у кар'єрі, другий гол - космос Андрій Твердохліб
30.10.2021 20:10 2058
На чемпіонаті світу 1986 Марадона забив найкращий гол у історії футболу
На чемпіонаті світу 1986 Марадона забив найкращий гол у історії футболу Андрій Твердохліб
30.10.2021 19:48 2192
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи
Марадоні виповнився б 61 рік: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
30.10.2021 17:41 6940
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:10 Футбол Металіст - Альянс 2:0. Огляд матчу 0
23:07 Футбол Легія - Наполі: Де дивитися матч Ліги Європи 19
22:54 Бокс Коммі: Більшість людей вважають мене аутсайдером у бою проти Ломаченка 69
22:45 Футбол Генк - Вест Гем: Де дивитися матч Ліги Європи 74
22:41 Футбол УПЛ. Ворскла - Чорноморець 0:0. Огляд матчу 102
22:32 Пряма трансляція Українська Суперліга. Харківські Соколи - Дніпро: онлайн-трансляція. LIVE 80
22:27 Футбол Тренер Миная не зміг пояснити дивну заміну у матчі з Дніпром-1 168
22:13 Футбол Зоря - ЦСКА: Де дивитися матч Ліги конференцій 167
22:11 Теніс Вперше за 4,5 роки: Світоліна поза ТОП-10 рейтингу WTA 172
21:50 Теніс Марченко з перемоги стартував на турнірі в Італії 174
21:45 Футбол Шериф - Інтер: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 174
21:33 Футбол Райо Вальєкано розписало мирову з Сельтою у 12 турі Ла-Ліги 155
21:24 Футбол УПЛ. Ворскла зіграла внічию з Чорноморцем у 13 турі 207
21:19 Футбол Лейпциг - ПСЖ: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 154
21:11 Футбол УПЛ. Дніпро-1 - Минай 4:0. Огляд матчу 199
20:54 Бокс Top Rank анонсував наступний бій Ломаченка 264
20:47 Футбол Манчестер Сіті - Брюгге: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 238
20:46 Блог У пляжному гандболі змінили правила щодо форми після скандалу 328
20:44 Футбол Бєсєдін: Я не хочу, щоб син ріс і дивився на пі***ів 370
20:31 Футбол Металіст розібрався з Альянсом у 16 турі Першої ліги 297
20:30 Пряма трансляція Українська Суперліга. Прометей - Запоріжжя: онлайн-трансляція. LIVE 134
20:29 Футбол Ліга чемпіонів. Динамо - Барселона: матч-центр 3199
20:25 Футбол Ліверпуль - Атлетіко: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 223
20:21 Футбол Динамо - Барселона: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1491
20:20 Блог Черговий промах царя: Селезньов не влучив у ворота з трьох метрів 867

Вперше за 4,5 роки: Світоліна поза ТОП-10 рейтингу WTA

Сьогодні 22:11 172 0
Різке падіння української тенісистки
Вперше за 4,5 роки: Світоліна поза ТОП-10 рейтингу WTA
Фото - gettyimages
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу WTA опустилася відразу на вісім позицій — з 6-го на 14-ий рядок. 

Світоліна залишила ТОП-10 рейтингу WTA вперше із травня 2017 року. Еліна втратила 1080 очок за Підсумковий турнір-2019, в якому вона дійшла до фіналу, але поступилася Ешлі Барті.

Цього сезону 27-річна українка зіграла 55 матчів, у яких здобула 35 перемог. У її активі головний трофей змагань у Чикаго (США), бронзова медаль Олімпійських ігор у Токіо та вихід до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату США.

Вперше з 2016 року Еліна не змогла кваліфікуватись на Підсумковий турнір WTA.

Нагадаємо, Світоліна припинила співпрацю з Беттлсом.

Коментарі ()