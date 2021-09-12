18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open

Поєдинок завершився у двох сетах

Джерело - Чемпіон.

18-річна британка Емма Радукану (№150 WTA) перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес (№73 WTA) у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Поєдинок тривав 1 годину і 51 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Радукану тричі подала на виліт зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 брейкпойнта з 18.

Фернандес зробила 2 ейси, 5 подвійних помилок та використала 2 з 9 брейкпойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $57 500 000

Фінал, жінки

Емма Радукану (Велика Британія) - Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:3

Раніше визначилися фіналісти US Open.

Нагадаємо, Світоліна повернеться до ТОП-4 рейтингу WTA.