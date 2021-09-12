18-річна Радукану переграла Фернандес та виграла US Open

Джерело - Чемпіон.
18-річна британка Емма Радукану (№150 WTA) перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес (№73 WTA) у фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.
Поєдинок тривав 1 годину і 51 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:3.
Радукану тричі подала на виліт зробила дві подвійні помилки та реалізувала 4 брейкпойнта з 18.
Фернандес зробила 2 ейси, 5 подвійних помилок та використала 2 з 9 брейкпойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $57 500 000
Фінал, жінки
Емма Радукану (Велика Британія) - Лейла Фернандес (Канада) 6:4, 6:3
Раніше визначилися фіналісти US Open.
Нагадаємо, Світоліна повернеться до ТОП-4 рейтингу WTA.