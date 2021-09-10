Світоліна повернеться до ТОП-4 рейтингу WTA

Українка вперше за 19 місяців повернеться на 4 місце

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№5 WTA) після Відкритого чемпіонату США підніметься на одну сходинку у світовому рейтингу, обійшовши японку Наомі Осаку.

Після вибування українки з турніру її могли випередити лише дві тенісистки. Але і Белінда Бенчич, і Марія Саккарі, яким для цього потрібен був титул, програли 18-річній британці Еммі Радукану.

Відзначимо, що попереднього разу Світоліна була у ТОП-4 в рейтингу від 10 лютого 2020-го року. З того часу вище п'ятого місця українка не піднімалася. Особистий рекорд Еліни - третє місце.

ТОП-5 буде виглядати таким чином:

1. Ешлі Барті (10075 очок)

2. Аріна Соболенко (7720)

3. Кароліна Плішкова (5315)

4. Еліна Світоліна (4860)

5. Наомі Осака (4796)